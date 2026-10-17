Российский пловец Кирилл Пригода прокомментировал победу на стометровой дистанции брассом на Кубке мира по плаванию 2026 года в Астане фразой «У меня была тактика, и я ее придерживался», отсылающей к известному интернет-мему.
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