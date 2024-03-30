Запад не смог вмешаться в выборы президента России, заявили в Совфеде

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Западные страны по итогам выборов президента России используют все пропагандистские ресурсы, чтобы подорвать доверие к итогам голосования, врагам РФ не удалось реализовать планы по вмешательству в избирательный процесс, говорится в заявлении комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.