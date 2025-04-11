Курганский застройщик ЖК со своим водоемом и пляжем включился в госпрограмму

Курганская компания «Гермес», занимающаяся возведением ЖК с собственным водоемом и пляжем в Заозерном, вошла в пул застройщиков-участников госпрограммы ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства.
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