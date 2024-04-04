Как легальные мигранты становятся монстрами: Путь вербовки в два шага

Алекс Сэм

Как минимум просто полиция останавливает мигранта задаёт ему пару вопросов на русском языке и если он не отвечает тот чиновник который подписался в документе что иностранец владеет русским языком моментально уезжает лет на пять лес валить, а мигрант у#бывает на Солнечную родину .