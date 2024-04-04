Медвежий угол
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Медвежий угол

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Как легальные мигранты становятся монстрами: Путь вербовки в два шага

Как легальные мигранты становятся монстрами: Путь вербовки в два шага

Андрей Перла объяснил, как даже легальные мигранты становятся монстрами. Описан путь вербовки всего в два шага.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Вы правы
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо мигрантам, вместе с паспортом, сразу квартиры давать, чтобы не велись на вербовку.
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1 час.
Алекс Сэм
Как минимум просто полиция останавливает мигранта задаёт ему пару вопросов на русском языке и если он не отвечает тот чиновник который подписался в документе что иностранец владеет русским языком моментально уезжает лет на пять лес валить, а мигрант у#бывает на Солнечную родину .
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11 мин.

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