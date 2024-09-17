Полдня был у гольф-клуба: факты о подозреваемом в покушении на Трампа

REUTERS/Guilford County Sheriff’s Office Этой ночью появились новые детали расследования попытки покушения на Дональда Трампа: тот, кто хотел его убить, больше 12 часов ходил вокруг гольф-клуба, где в это время играл кандидат в президенты США.
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