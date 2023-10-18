Сотрудники ЦПЭ МВД Северной Осетии привлекли к ответственности жителя Владикавказа за пропаганду криминального образа жизни

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО-Алания установлено, 30-летний житель селения Нижняя Саниба Пригородного района в одном из владикавказских табачных магазинов разместил фотографии с изображением атрибутики запрещенного и, согласно решению Верховного суда РФ, признанного экстремистским движения.
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