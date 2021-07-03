Комсомольская правда

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В Китае прокомментировали появление трех военных кораблей НАТО в Черном море

В Китае прокомментировали появление трех военных кораблей НАТО в Черном море

После недавней провокации британского эсминца Defender, который ненадолго зашел в российские территориальные воды в Черном море, откуда его проводили выстрелами, НАТО усилило свое присутствие в акватории в рамках международных учений "Морской бриз".

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