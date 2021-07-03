В Китае прокомментировали появление трех военных кораблей НАТО в Черном море

После недавней провокации британского эсминца Defender, который ненадолго зашел в российские территориальные воды в Черном море, откуда его проводили выстрелами, НАТО усилило свое присутствие в акватории в рамках международных учений "Морской бриз".
После недавней провокации британского эсминца Defender, который ненадолго зашел в российские территориальные воды в Черном море, откуда его проводили выстрелами, НАТО усилило свое присутствие в акватории в рамках международных учений "Морской бриз".
Свежие комментарии