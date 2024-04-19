JPMorgan подал иск к ВТБ за попытку разморозить 439 млн долларов

Американский инвестиционный банк JPMorgan Chase направил исковое заявление в суд Нью-Йорка к ВТБ. От российской финансовой организации требуют прекратить попытки вернуть с заблокированного санкциями счета 439,5 млн долларов.
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