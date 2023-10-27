Из-за участившихся случаев обмана граждан под видом ФСБ силовики выступили с официальным заявлением

Представитель регионального Управления ФСБ Алина Казанцева и начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых обратились к жителям Среднего Урала с совместным официальным заявлением.
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