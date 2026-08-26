This Is The Income A Family Needs To Live Comfortably In Every US State Here’s the short version of what it takes for a family of four to live comfortably in 2026 by state: In Massachusetts, you’d need nearly $330,000 a year - the highest figure in the entire country.
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