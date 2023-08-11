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Куртуа порвал «кресты», Ротенберг забил на турнире «3 на 3», «Зенит» оштрафован судом, «ПСЖ» давит на Мбаппе и другие новости

1. Вратарь «Реала» Тибо Куртуа порвал крестообразную связку колена на тренировке и может пропустить весь сезон! «Мадрид» срочно ищет голкипера на замену бельгийцу: Кепа, Де Хеа, Навас и Буну – среди кандидатов, марокканец, кажется, фаворит.

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