В Тульской области из-за грозы объявлено метеопредупреждение

ГУ МЧС России по Тульской области, со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает, что в ближайший час с сохранением до 12:00 дня 19 июля на территории региона ожидается ливень, гроза, град, при грозе порывы ветра — до 17 м/с.