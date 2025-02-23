Председатель БГД Галина Буевич поздравила барнаульцев с Днем защитника Отечества

По ее словам, этот день символизирует силу и стойкость, а также преданность Родине Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич от имени представительного органа поздравила жителей города с Днем защитника Отечества.
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