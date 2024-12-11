Хинштейн призвал региональных министров завести страницы в соцсетях

КУРСК, 11 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что все члены регионального правительства должны вести страницы в социальных сетях, а обратную связь с ними будут оценивать сами люди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии