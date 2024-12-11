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Хинштейн призвал региональных министров завести страницы в соцсетях

Хинштейн призвал региональных министров завести страницы в соцсетях

КУРСК, 11 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что все члены регионального правительства должны вести страницы в социальных сетях, а обратную связь с ними будут оценивать сами люди.

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