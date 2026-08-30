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"Я был партизаном и однажды за мной приехала полиция": как Митхун Чакраборти стал "Танцором диско"

"Я был партизаном и однажды за мной приехала полиция": как Митхун Чакраборти стал "Танцором диско"

Если бы сорок лет назад существовал интернет, то известие о том, что в Москву едет Митхун Чакраборти, вызвало бы землетрясение от топота ног, которые помчались бы в аэропорты и на вокзалы от Калининграда до Владивостока.

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