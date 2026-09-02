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Происшествия

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В Калуге сотрудники полиции выявили подпольную АТС, работу которой в интересах мошенников наладил подросток

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Калужской области совместно с оперативниками регионального УФСБ России пресекли незаконную деятельность 16-летнего жителя города Мончегорска Мурманской области.

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