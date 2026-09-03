В День солидарности в борьбе с терроризмом студентам представили вертикальный сериал Молодежного совета «Татмедиа»

3 сентября 2026 года в ведущих учебных заведениях Республики Татарстан состоялся показ вертикального сериала, созданного силами Молодежного совета при Республиканском агентстве «Татмедиа».
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