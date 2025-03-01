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«Слабое существо»: Мария Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме

«Слабое существо»: Мария Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила перепалку между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским со сценой из фильма «Собачье сердце», снятого по мотивам одноименной повести писателя Михаила Булгакова.

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