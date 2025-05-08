«Найти замену ушедшим игрокам СКА по силам»

Закончился тур сборной России по хоккею, который проходил в майские праздники. Наша команда в последней игре победила в Минске Белоруссию (3:1), которой ранее трижды подряд проигрывала — 2:4 в Астане, 7:8 в овертайме и 1:3 в Тольятти.