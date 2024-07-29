💳 В августе будут увеличены пенсионные выплаты для некоторых категорий граждан. ✅ Прибавку к пенсии с 1 августа получат члены летных экипажей и работники угольной промышленности.
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💳 В августе будут увеличены пенсионные выплаты для некоторых категорий граждан. ✅ Прибавку к пенсии с 1 августа получат члены летных экипажей и работники угольной промышленности.