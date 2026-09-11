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Терапевт Виноградова: некоторым людям не рекомендуется пропускать завтрак

Терапевт Виноградова: некоторым людям не рекомендуется пропускать завтрак

Сам по себе пропуск завтрака не обязательно означает, что это навредит здоровью. Если человек не испытывает утром голода, нормально себя чувствует и в течение дня получает необходимое количество белка, клетчатки, витаминов и других питательных веществ, заставлять себя есть сразу после пробуждения необязательно.

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