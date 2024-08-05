Магнитная буря на Земле достигла уровня G3

Специалисты отмечают усиление магнитной бури на Земле до уровня G3.На Земле магнитная буря достигла уровня G3.
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