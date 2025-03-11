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Царьград

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Мошенники активизируются к 9 Мая: киберпреступники придумали новую схему обмана стариков

Мошенники активизируются к 9 Мая: киберпреступники придумали новую схему обмана стариков

В России у ветеранов и других заслуженных категорий граждан есть масса льгот и финансовых пособий. Об этом прекрасно знают и проходимцы всех мастей.

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