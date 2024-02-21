Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче с «Локомотивом»

Зинэтула Билялетдинов высказался о втором поражении «Ак Барса» кряду. Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мыслями о втором поражении своей команды кряду, отметив, что матч с «Локомотивом» вызвал в нем в большей степени положительные эмоции.