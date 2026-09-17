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Чем известен генерал-майор Антон Грунис и как он погиб

Чем известен генерал-майор Антон Грунис и как он погиб

На днях стало известно о гибели Героя России, командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майора Антона Груниса.

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