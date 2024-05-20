Российские активы UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank арестованы на общую сумму 795 млн евро

Такое решение принял суд Петербурга по искам «Русхимальянса». Немецкие банки были гарантами сделки между компанией и инжиниринговым подрядчиком LindeСуд Петербурга арестовал российские активы UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank по искам «Русхимальянса» на общую сумму 795 млн евро.
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