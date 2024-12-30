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Царьград

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Абхазия укрепляет связи с Россией: Бадра Гунба обратился к Владимиру Путину

Абхазия укрепляет связи с Россией: Бадра Гунба обратился к Владимиру Путину

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в новогоднем обращении к Владимиру Путину подчеркнул намерение республики укреплять отношения с Россией и выразил благодарность за помощь в решении энергетических и социально-экономических вопросов.

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