Туристические выходные

Наши коллеги из Климовичского и Бобруйского производственных управлений провели выходные в увлекательном путешествии, погрузившись в атмосферу древних городов Турова и Бреста!В Бресте газовики посетили Брестскую крепость и музей обороны крепости, побывали в частном военном музее ´Воентех´, а также прошлись по Аллее фонарей.
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