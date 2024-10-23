Туристические выходные

Наши коллеги из Климовичского и Бобруйского производственных управлений провели выходные в увлекательном путешествии, погрузившись в атмосферу древних городов Турова и Бреста!В Бресте газовики посетили Брестскую крепость и музей обороны крепости, побывали в частном военном музее ´Воентех´, а также прошлись по Аллее фонарей.