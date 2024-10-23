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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Туристические выходные

Туристические выходные

Наши коллеги из Климовичского и Бобруйского производственных управлений провели выходные в увлекательном путешествии, погрузившись в атмосферу древних городов Турова и Бреста!В Бресте газовики посетили Брестскую крепость и музей обороны крепости, побывали в частном военном музее ´Воентех´, а также прошлись по Аллее фонарей.

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