ЛОР Новикова: чаще всего тараканы заползают в уши в дешевых гостиницах

Таракан в ухе — совсем не городская легенда, а вполне реальная история из практики ЛОР‑врача. Иногда насекомые действительно заползают в ухо во время сна, особенно в тесных, не самых чистых условиях, в общежитиях или дешёвых гостиницах, – рассказала «Газете.