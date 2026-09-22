ЛОР Новикова: чаще всего тараканы заползают в уши в дешевых гостиницах

Таракан в ухе — совсем не городская легенда, а вполне реальная история из практики ЛОР‑врача. Иногда насекомые действительно заползают в ухо во время сна, особенно в тесных, не самых чистых условиях, в общежитиях или дешёвых гостиницах, – рассказала «Газете.
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