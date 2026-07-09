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Работа вахтовым методом на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке — зарплаты и требования к сварщикам

Работа вахтовым методом на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке — зарплаты и требования к сварщикам

Работа вахтовым методом на крупных нефтегазовых месторождениях Казахстана — Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке — уже давно считается одной из самых востребованных и одновременно самых требовательных сфер занятости для технических специалистов, особенно сварщиков.

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