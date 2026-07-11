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Царьград

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Монако прекратило сотрудничество с Россией по линии ЕС

Монако прекратило сотрудничество с Россией по линии ЕС

В посольстве России в Париже отметили, что Монако практически полностью прекратило сотрудничество с Россией, присоединившись к антироссийской политике ЕС, несмотря на 20-летие дипломатических отношений, установленное одиннадцатого июля.

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Комментарии
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МГ
Миша Граник
Зато с хохлами целуются взасос. По-видимому в благодарность за теракт.
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1 м.