Монако прекратило сотрудничество с Россией по линии ЕС

В посольстве России в Париже отметили, что Монако практически полностью прекратило сотрудничество с Россией, присоединившись к антироссийской политике ЕС, несмотря на 20-летие дипломатических отношений, установленное одиннадцатого июля.
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