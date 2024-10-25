За неделю в Чувашии выявлено шесть нарушений правил охоты

За прошедшую неделю на территории Чувашии выявлено шесть случаев нарушения правил охоты. По данным Министерства природных ресурсов, среди выявленных нарушений - перевозка заряженного оружия в автомобиле во время охоты, отсутствие отметок о добыче охотничьих ресурсов в разрешении и забывчивость охотников, которые не всегда находят место для своего охотничьего билета.