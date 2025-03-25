«Не хочу работать на русских», сказал 19-летний мигрант – и пошел убивать

Его работа россиянам НЕ НУЖНА!! Пусть дома бы "работал"... КАК ОН УМЕЕТ РАБОТАТЬ - МЫ УЖЕ ЗНАЕМ... К ужасу...

ИК

Иосиф Калинин

"..... угрожают администратору и мастерам, люди ставят плохие оценки и пишут ужасные отзывы не за нашу работу...." И правильно делают! Сколько можно говорить: не давайте им работу, не пользуйтесь их услугами, не жрите их шаурму.... Сначала прикармливаем их, а потом возмущаемся, когда они нам нож в спину втыкают.