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«Не хочу работать на русских», сказал 19-летний мигрант – и пошел убивать

«Не хочу работать на русских», сказал 19-летний мигрант – и пошел убивать

Среди тех, кто косвенно пострадал после кровавых событий в «Крокус Сити Холл», стал барбершоп в городе Иваново, где, как оказалось, работал один из террористов.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Президент пока не перевезет все кишлаки, не успокоится. Видимо существует какой-то договорняк.
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19 час.
Vladimir Lioubimcev
Его работа россиянам НЕ НУЖНА!! Пусть  дома бы &quot;работал&quot;... КАК ОН УМЕЕТ РАБОТАТЬ - МЫ  УЖЕ ЗНАЕМ... К ужасу...
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19 час.
ИК
Иосиф Калинин
&quot;..... угрожают администратору и мастерам, люди ставят плохие оценки и пишут ужасные отзывы не за нашу работу....&quot; И правильно делают! Сколько можно говорить: не давайте им работу, не пользуйтесь их услугами, не жрите их шаурму.... Сначала прикармливаем их, а потом возмущаемся, когда они нам нож в спину втыкают.
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7 час.
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