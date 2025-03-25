Среди тех, кто косвенно пострадал после кровавых событий в «Крокус Сити Холл», стал барбершоп в городе Иваново, где, как оказалось, работал один из террористов.
«Не хочу работать на русских», сказал 19-летний мигрант – и пошел убивать
Комментарии
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Анна Зареченская
Президент пока не перевезет все кишлаки, не успокоится. Видимо существует какой-то договорняк.
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19 час.
Vladimir Lioubimcev
Его работа россиянам НЕ НУЖНА!! Пусть дома бы "работал"... КАК ОН УМЕЕТ РАБОТАТЬ - МЫ УЖЕ ЗНАЕМ... К ужасу...
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19 час.
ИК
Иосиф Калинин
"..... угрожают администратору и мастерам, люди ставят плохие оценки и пишут ужасные отзывы не за нашу работу...." И правильно делают! Сколько можно говорить: не давайте им работу, не пользуйтесь их услугами, не жрите их шаурму.... Сначала прикармливаем их, а потом возмущаемся, когда они нам нож в спину втыкают.
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7 час.
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