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"Марс" и "Нестле" готовы снизить цены на корма для кошек и собак

"Марс" и "Нестле" готовы снизить цены на корма для кошек и собак

Unsplash/Mathew Coulton Крупнейшие в России производители кормов для домашних животных ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" выразили готовность снизить цены на свою продукцию после того, как ФАС признала их доминирующими на рынке.

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