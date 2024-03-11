"Марс" и "Нестле" готовы снизить цены на корма для кошек и собак

Unsplash/Mathew Coulton Крупнейшие в России производители кормов для домашних животных ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" выразили готовность снизить цены на свою продукцию после того, как ФАС признала их доминирующими на рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии