Гюнтер Штайнер: Ферстаппену повезло с наказанием в Барселоне

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший руководитель Haas в Формуле 1, а ныне эксперт на телевидении, Гюнтер Штайнер считает, что четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен из Red Bull легко отделался на Гран При Испании после инцидентов со своим участием.