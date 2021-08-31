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Пушков в соцсетях едко высмеял возвращение Бузовой на сцену МХАТа

Пушков в соцсетях едко высмеял возвращение Бузовой на сцену МХАТа

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале едко прокомментировал информацию о возвращении телеведущей, певицы, актрисы Ольги Бузовой на сцену Московского Художественного академического театра имени Горького в ноябре нынешнего года .

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