Полезнее не бывает: названа лучшая рыба для человека – ешьте два раза в неделю, она богата селеном, фосфоров и хороша на вкус Ольга БезродняяДиетологи назвали рыбу, которая принесет максимальную пользу при регулярном употреблении два раза в неделю.