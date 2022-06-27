Непутевые заметки

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С кем Россия воюет на Украине?

С кем Россия воюет на Украине?

Вот, к примеру, «The New York Times», подробно и не стесняясь, пишет о масштабной помощи:   - поставки оружия на Украину координирует широко разветвлённая сеть коммандос; - в масштабной поддержке участвуют силы специальных операций США, разрабатывающие каналы поставок оружия, поставляющие разведданные и осуществляющие обучение украинских военных; - бóльшая часть работы происходит за пределами Украины на базах в Германии, Франции и Великобритании; - внутри Украины (в основном в Киеве) действуют тайно лишь сотрудники ЦРУ, занимающиеся лишь разведданными; - есть лишь предположение СМИ, что на территории Украины есть небольшое количество (единицы) коммандос из Великобритании, Франции, Канады и Литвы.

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