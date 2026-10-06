Стало известно, где похоронят музыканта Телешева

Автор и исполнитель русского шансона Леонида Телешева будет похоронен 7 октября на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери, где покоится его коллега и друг Михаил Круг.
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