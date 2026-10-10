«Я не могу отпустить тебя, Джейн»: тайная исповедь Эдварда Рочестера

Я пишу эти строки ночью, когда в доме все спят, а огонь в камине догорел до красных углей. Пламя мерцает, и на мгновение мне кажется, будто оно отбрасывает на стену высокий силуэт в белом платье.
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