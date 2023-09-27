Собянин: Турпоток в Москве этим летом увеличился на 17%

На сервисе размещены предложения 85 регионов Столицу за летний сезон посетили 7,1 млн гостей, что на 17% больше, чем летом 2022 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
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