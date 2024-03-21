«Невероятно рада и поздравляю Никиту»: Косаченко — о снятии санкций с Мазепина

LAT PhotoАвтоспортивный менеджер и эксперт Оксана Косаченко прокомментировала решение Европейского суда, снявшего с российского автогонщика Никиты Мазепина санкции, введенные в отношении него в марте 2022 года.
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