Эксперт: Китай компенсирует возможные перебои в поставках запчастей из-за Ближнего Востока

В последнее время многие российские автолюбители испытывают волнение из-за новостей об увеличении сроков доставки запчастей в РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке - некоторые даже предрекают возможность скорого дефицита автомобильных деталей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии