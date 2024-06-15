Балтийский флот на берегу Финского залива проводит учения ракетных комплексов «Бал»

Ракетчики наносят удары по кораблям условного противника На берегу Финского залива сейчас проходят учения береговых ракетных комплексов «Бал» Ленинградской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии