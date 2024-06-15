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Петербургский дневник

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Балтийский флот на берегу Финского залива проводит учения ракетных комплексов «Бал»

Балтийский флот на берегу Финского залива проводит учения ракетных комплексов «Бал»

Ракетчики наносят удары по кораблям условного противника На берегу Финского залива сейчас проходят учения береговых ракетных комплексов «Бал» Ленинградской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

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Комментарии
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E
Ed
Интересно, когда против БФ начнут применять даже только надводные дроны, как на ЧФ, результат будет тот же?
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