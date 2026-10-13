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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осипов о ставках на Медиалигу: «В тестовом формате линии могут появиться с ответных четвертьфиналов Кубка Лиги. Возможно, ближе к полуфиналам или финалу к чему-то придем»

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал, когда могут появиться ставки на МФЛ. «Для того, чтобы давать интересные и глубокие линии, особенно в режиме лайв, требуются определенные подрядчики – трейдеры.

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