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Житель Камчатки лишился гражданства РФ за призывы убивать русских

Житель Камчатки лишился гражданства РФ за призывы убивать русских

От гражданства Украины мужчина отказался в 2014 году. фото: nac.gov.ru Бывший гражданин Украины, живущий на Камчатке, лишён российского паспорта за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба ФСБ.

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