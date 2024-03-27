Алла Пугачева готовит большой концерт в Израиле к 75-летнему юбилею

О планах певицы рассказал композитор Андрей Мисин.Покинувшая Россию после начала специальной военной операции Алла Пугачева планирует организовать большой концерт в Израиле по случаю своего 75-летнего юбилея.
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