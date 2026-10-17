Областной суд Ленинградской области приговорил 41-летнего гражданина Украины Василия Кашперука (внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей.
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