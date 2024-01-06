Датская судоходная компания Maersk снова отказалась отправлять суда через Красное море и перенаправляет их через другие маршруты.
Потому что не надо плавать через Красное море в Израиль
Комментарии
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Виктор Николаевич Денисов
а мы все сопли жуем!
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17 час.
виктор матвеев
Что делать, это наша национальная традиция.
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16 час.
Анатолий Анатольев
Где помощь ОРУЖИЕМ возмездия по примеру мирового ЗЛА, тем кто МОЧИТ США??????!
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16 час.
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