Телеведущая Татьяна Лазарева* не смогла оспорить в Верховном суде статус иноагента

Артистка просила исключить её из реестра Минюста, поскольку это подрывало доверие аудитории.Верховный суд России отказался удовлетворить иск некогда популярной телеведущей, уроженки Новосибирска Татьяны Лазаревой*, которая требовала исключить свою персону из реестра иностранных агентов.
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